رابطة “الإيطاليون العائدون من ليبيا” تطالب بتعويضات بقيمة 200 مليون يورو

ليبيا – صرّحت فرانشيسكا برينا ريكوتي رئيسة رابطة “الإيطاليون العائدون من ليبيا” أن الرابطة جسر بين إيطاليا وليبيا، كمحاور قادر على التوسط بين ثقافتين مختلفتين ولكن قريبين.

ريكوتي، وفي حوار مع وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء قالت: “الرابطة كجسر بين إيطاليا وليبيا، محاروة قادرة على التوسط بين ثقافتين مختلفتين ولكن قريبين، كأداة ليس فقط لحفظ ذاكرة الماضي، ولكن لإعادة بناء ذلك الماضي في قالب حديث”، مضيفة: “نريد أن نقدم أنفسنا كخطاف وجسر بين ثقافتين، معززة بثقافة مشتركة، والقدرة على التوسط ومعرفة العادات واللغة والأماكن، حتى لو تغيرت أسماء العديد من الشوارع ولم يكن هناك العديد من المباني اليوم أكثر، لطالما حافظنا على اهتمامنا وحبنا لليبيا، وكنا متعاطفين واهتمين بأوضاعهم،ولقد اضطروا إلى القتال لأكثر من عشر سنوات ويحاولون الآن إعادة بناء الاستقرار”.

وأردفت: “في هذا الصدد، نود أن نجعل كل معارفنا متاحة من حيث التدريب والتوجيه، إذا كانت هناك حاجة، كما يحدث بالفعل، لأي شخص قادم إلى إيطاليا من ليبيا، شخص هنا يمكنه العمل كمحاور يمكنه توجيهه إلى داخل البيروقراطية والمؤسسات الإيطالية”.

وأشارت ريكوتي التي سافرت أيضًا إلى ليبتيس مانيا ذات المواقع الأثرية المذهلة، إلى أنه من وجهة نظر السياسة والدبلوماسية والعلاقات الدولية، ما زال هناك بالتأكيد الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في ليبيا، مضيفةً: “لكن ما أدهشني قبل كل شيء هو الهدوء الذي تمكنت به من السير في الشوارع، لقد تم النظر إلي قليلًا لأنه لا يوجد الكثير من الغربيين والأجانب، لكنهم كانوا جميعًا ودودين للغاية ولطفاء للغاية ودافئين ومنفتحين، وكان هناك الكثير من الملاعب على الواجهة البحرية، والأطفال يلعبون في الساحة بعد الظهر، والكثير من أعمال الترميم، وافتتاح النادي،هناك طاقة جميلة: يريد الناس البدء من جديد. لا أستطيع التحدث إلا عن العاصمة طرابلس”.

واستطردت: “الطريق بصراحة يحتاج إلى تدخلات، لكننا سافرنا بهدوء وفي الطريق توجد بقايا أثرية لا تصدق، لكن لا يمكنك استكشافها حتى تدخل المنطقة، بقينا في قرية، على طول البحر، تم تجديدها للتو، حيث يذهب الكثير من الناس لقضاء موسم الصيف، وهم مجهزون تجهيزًا كاملاً، ما زال هناك الكثير من التنافر بين ما أعيد بناؤه وما تم التخلي عنه أو تعرض للضرر بمرور الوقت، ولكن هناك طاقة إيجابية للعودة وإعادة البناء والبدء من جديد.

وواصلت ريكوتي حديثها: “الرابطة في ليبيا لم تترك بضائعها فحسب، بل تركت أيضًا موتاها وأفراد أسرتها وأحبائها، أولئك الذين كانوا قادرين أو أرادوا دفع تذكرة أيضًا لجثث أحبائهم، أولئك الذين كان بإمكانهم إعادتهم إلى وطنهم، لكن هناك جثثًا مهجورة، لا أحد يتذكرها على قيد الحياة، ولكن بعد طرد الإيطاليين، كانت هناك بداية تدهور، وتفاقم منذ عام 1970 بطريقة واضحة بشكل متزايد وكانت هناك لحظة هدد فيها القذافي بأنه إذا لم يتم أخذ عظام الجنود القتلى، بدءًا من إيتالو بالبو، فسوف يعتني بها، لذلك، وبسرعة، تم العمل أولًا على جعل كل شيء خارج الضريح آمنًا من أجل الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد، ومعرفة مكان كل من سقطوا”.

وتتذكر برينا ريكوتي، رئيسة الرابطة جيوفانا أورتو في 2002-2004، التي تمكنت من الذهاب إلى ليبيا وبناءً على مدخلات العديد من الليبيين، ذهبت طواعية لرؤية حالة الضريح: من 1970 إلى 2002 مرت 32 عامًا.

ولفتت إلى أنه “كانت حالة مقبرة هامانغي مروعة: الكلاب ترعى هناك، تخريب كل شيء وأكثر. في تلك المرحلة، وبتحفيزٍ إيناتسو لا روسا والقنصل في ذلك الوقت، من بين أمور أخرى، بدأت أعمال الترميم بأموال من وزارة الخارجية. كانت الرابطة هي التي اعتنت بها، لأن هؤلاء كانوا موتاها، الأشخاص الذين شعرت أن مسؤوليتهم كانت الاستمرار في الحفاظ على القبور وإعطائها كرامتها، للأشخاص الذين استمروا في الراحة على أرضهم. لقد اختاروا أن يُدفنوا هناك واحترمت العائلات اختيارهم. يجب ألا يتركوا تحت رحمة التخريب والتهديدات الأخرى، مثل فتح القبور والتخلص من العظام وعدم معرفة من ينتمون إليها. كان العمل طويلًا، واستمر بمرور الوقت، وعانى من نكسات، لكن الافتتاح تم أخيرًا في عام 2009. كان لا يزال هناك القذافي الذي سمح للإيطاليين بالعودة، ولكن كان هناك توتر معين”..

وتابعت: “لذلك تم تنفيذ أول عملية ترميم ثانية على حساب الجمعية بأموال أتاحتها مؤسسة إنتيزا سان باولو أونلوس بفضل تدخل جيانكارلو كونسولاندي الذي لا يُنسى، والذي وافته المنية قبل الأوان، لكن من عام 2014 إلى عام 2018، اضطرت السفارة لمغادرة الأراضي الليبية لأنها كانت خطيرة للغاية. لذلك كان هناك تدهور مستمر جديد. ثم في عام 2018، مع عودة السفير جوزيبي بوتشينو غريمالدي لولاية ثانية، كان هناك تدخل جديد للترميم سنكون دائمًا ممتنين له بلا حدود”.

وأعربت برينا ريكوتي عن تفاؤل حذر بشأن القضية القديمة المتعلقة بتعويضات ما بعد القذافي.

واختتمت بالقول: “أحدث نشاط للرابطة، التي تطلب أن تكون قادرة على إنهاء النزاع مع الحكومة الإيطالية، نحن نتحدث عن تعويض يتعلق بعام 1970 وفي عام 2023 ما زلنا نتحدث عنه نحن نعول كثيرًا على حكومة جورجيا ميلوني: من المعارضة، قدم إخوان إيطاليا (فراتيللي ديتاليا)، ضمن قانون الموازنة لعام 2022، تعديلًا ظل متوقفًا في اللحظة الأخيرة، على الرغم من الإبلاغ عنه من قبل الحكومة، نطلب تخصيصًا إضافيًا لقانون 7/2009 لمنح العدل والكرامة للإيطاليين في ليبيا ونأمل أن نجلس على طاولة لإيجاد اتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد، والذي اضطررنا لمقاضاته، والاتفاق على تخصيص 150-200 مليون يورو من شأنها أن تُنهي الأمر بشكل نهائي، دون تقديم هذه القضية إلى القضية الرابعة، ونحن متفائلون على يقين من أن حكومة ميلوني، التي أظهرت نفسها على الدوام قريبة من قضيتنا، ستفعل شيئًا ما”.

Shares

The post رابطة “الإيطاليون العائدون من ليبيا” تطالب بتعويضات بقيمة 200 مليون يورو first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية