التومي يجتمع بعددٍ من عمداء البلديات بمناسبة انطلاق فعاليات المجلس الأعلى للادارة المحلية

طرابلس 02 أبريل 2023 (وال)- التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة بدر الدين التومي، بعددٍ من عمداء بلديات المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية بمناسبة انطلاق فعّاليات المجلس الاعلى للإدارة المحلية أمس السبت ببلدية طرابلس المركز.

وبحسب وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على فيسبوك؛ فقد تم خلال اللقاء مناقشة جملة من المواضيع وبحث ومتابعة نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية وتفعيل القانون 59.

وأشارت إلى أن هذه الاجتماعات ستستمر طيلة أيام الأسبوع تمهيداً للاجتماع الختامي والذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل. (وال)

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