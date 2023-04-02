مباحثات ليبية تركية لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة إبراهيم عبدالرحمن مع السفير التركي لدى ليبيا كنعاز يلماز، سبل التعاون في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين.

وقال بيان لوزارة العدل، اليوم الأحد، إن اللقاء ركز على دعم أواصر التعاون في المجال القضائي بين السلطتين الليبية والتركية، فيما عُقِد اللقاء بديوان الوزارة في طرابلس.

وتناول الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والتعاون المشترك القائم بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال تعزيز الشراكة بعد تبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.

وفي 10 يناير الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضرورة التعاون مع الجانب التركي في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وذلك خلال لقاء مع السفير يلماز والعاملين بالملحقية العسكرية بالسفارة.