رئيس «النواب» الليبي يدعو لجنة «6 + 6» إلى الإسراع بإعداد قوانين الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعضاء اللجنة البرلمانية المنتخبين لإعداد القوانين الانتخابية (6 + 6)، إلى ضرورة الإسراع بالاجتماع مع نظرائهم في «المجلس الأعلى للدولة»، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات، بينما تحدث مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، عن اتفاق لـ«تقاسم المناصب السيادية»، تم بين «بعض أفرقاء الأزمة» الليبية، وشمل «مجلس الأمن القومي».

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح التقى اليوم (الأحد) في مدينة بنغازي شرق البلاد، مع ممثلي المجلس في «لجنة 6 + 6»، وشدد على سرعة عقد الاجتماع المشترك للجنة؛ «إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، وفقاً لموقع مجلس النواب الليبي على الإنترنت.

اتفاق على تقاسم المناصب السيادية

من جهته، أفاد بوشناف في منشور على صفحته في «فيسبوك» مساء أمس (السبت)، بأن «مجلس الأمن القومي» بات ضمن اتفاق «غير معلن» بين من وصفهم بـ«أفرقاء الأزمة الليبية، في إطار تقاسم المناصب السيادية في البلاد».

ولم يكشف بوشناف، الذي تولى منصبه بتكليف من مجلس النواب في يونيو (حزيران) 2021، طبيعة الاتفاق ولا أطرافه ولا مكان وتوقيت إبرامه، لكنه قال إن «المجلس الذي كان نسياً منسياً لعقد ونيف من الزمن، أضحى من الأهمية بمكان حتى يرتقي للطموح والرغبة في شغله».

وأشار إلى أنه باشر مهامه منذ قرار تكليفه، من المقر القانوني للمجلس في العاصمة طرابلس، ونجح بالتعاون مع بعض من وصفهم بـ«الخيّرين» في جهاز المخابرات العامة، بـ«بث الروح» في المجلس، و«تفعيل فروعه» في مختلف المدن.

وأوضح أنه قدم 3 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب، نتيجة مراجعته لقصور الأداء لدى بعض الجهات الحكومية، لافتاً إلى أنه يعمل مع بعثة الأمم المتحدة على تعزيز خطة رئيسها عبد الله باتيلي، الهادفة إلى إجراء انتخابات متزامنة قبل نهاية العام.

ولفت إلى أن المجلس يتابع قضية هانيبال، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المحتجز منذ سنوات لدى السلطات اللبنانية، كما يتابع «مع الجانب الأميركي قضية المواطن أبو عجيلة مسعود»، ضابط الاستخبارات السابق الذي سُلّم للولايات المتحدة بعد خطفه من منزله في العاصمة طرابلس بدعوى تورطه في صنع القنبلة التي قتلت 270 شخصاً على متن رحلة «بان أميركان 103» فوق لوكربي بأسكوتلندا عام 1988.

وقال إنه خلال سنة من بداية عمل المجلس الفعلية، تمكن من التحوّل إلى «إدارات وموظفين وخبراء وموجودات وعلاقات دولية ومحلية، وفاعلية في الأداء من دون مطامع إلا لأمن الوطن واستقراره».

وامتنع مجلسا النواب و«الدولة»، اللذان يحتكران توزيع المناصب السيادية فيما بينهما عن التعليق على تصريحات بوشناف.

تجاهل الاشتباكات المسلحة

من جهة أخرى، تجاهلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجدد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت مساء أمس (السبت) في مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بين عناصر تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.

وقال شهود ووسائل إعلام، إن الاشتباكات اندلعت وسط الأحياء السكنية بمنطقة الحرشة غرب مدينة الزاوية، بين قوة مسلحة تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية» بقيادة محمد بحرون الملقب بـ«الفأر»، ومجموعة تتبع «أبناء الكابو»، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ولم يعرف بعد أسباب اندلاع أحدث قتال من نوعه هذا العام. وفي غياب أي معلومات رسمية، قالت وسائل إعلام محلية، إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا، وأحدهم في حالة حرجة.

وكان أهالي مدينة الزاوية نددوا في بيان بالانفلات الأمني، والتصفيات اليومية، وتفشي تجارة التهريب والممنوعات، والانهيار الخدماتي في المدينة، وحمّلوا مدير الأمن وعميد البلدية مسؤولية ما يحدث، مهددين بالدخول في عصيان مدني.

ولم يصدر أي تعليق من حكومة «الوحدة» أو أجهزتها الأمنية والعسكرية، على هذه الاشتباكات.

من جهته، تفقد الدبيبة، مساء (السبت)، سير أعمال صيانة وتطوير ملعبي «النهر الصناعي» و«طرابلس الدولي». وقال الدبيبة في بيان وزعه مكتبه، إنه «استمع لشرح تفصيلي من إدارة المشروعات بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة، الذين أكدوا أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة».