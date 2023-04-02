«عدل الدبيبة»: البوسيفي ناقشت مع سفير فرنسا ملف حقوق الإنسان

استقبلت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “حليمة إبراهيم عبد الرحمن البوسيفي” اليوم الأحد، بمكتبها بديوان الوزارة، السفير الفرنسي مصطفى مهراج والوفد المرافق له.

تناول اللقاء، أولويات عمل الوزارة كملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية والملفات الأخرى.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أن العملية الانتخابية هي السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وصولا للاستحقاق الانتخابي لكل الليبيين.

كما تبادل الجانبان، الحديث عن الاهتمامات المشتركة في المجال القضائي والقانوني، وتطوير التعاون بين البلدين.