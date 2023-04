عبد الجليل: نعمل على ربط المستشفيات والمرافق الصحية عبر شبكة واحدة

ليبيا – أكد وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل على ضرورة تطوير البنية التحتية الإلكترونية الداعمة داخل كل المؤسسات الصحية وجعلها العمود الفقري لطبيعة العمل داخل تلك المؤسسات.

عبد الجليل وفي تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، قال: “نعمل على ربط المستشفيات والمرافق الصحية عبر شبكة واحدة تشمل كل ما يتعلق بالمريض والطبيب المعالج والإدارة وكل كبيرة وصغيرة في القطاعين العام والخاص”.

