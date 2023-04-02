رئيس مجلس النواب يلتقي اللجنة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية

القبة 02 أبريل 2023 (وال)- التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رفقة النائب الثاني عبد الهادي الصغير، بالأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لاعداد القوانين الإنتخابية (6+6).

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن رئيس مجلس النواب أكد على أعضاء اللجنة بضرورة التعجيل بالإجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيمانًا بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة الف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. (وال)

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