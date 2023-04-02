عقيلة صالح: يجب تعجيل اجتماع لجنة (6+6) وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات الليبية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضرورة تعجيل (6+6) المشكلة من البرلمان ومجلس الدولة، وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات.

وقال خلال لقاء مع الأعضاء الستة المُنتخبين من البرلمان باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، إن ذلك إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمئة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ووفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، التقى عقيلة أعضاء اللجنة رفقة النائب الثاني عبدالهادي الصغير.

وفي 20 مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6) ، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

وفي 29 مارس أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب (6+6).

وحسب قرار صادر عن المجلس، تتشكل اللجنة من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.