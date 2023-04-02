الفيتوري: المُطالبة بتعويض رعايا إيطاليا سابقة خطيرة في عصر ما بعد الاستعمار

أكد الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الفيتوري، أن “المُطالبة بتعويض الرعايا الإيطاليين سابقة خطيرة في عصر ما بعد الاستعمار الذي يعود بأسماء وصيغ ومبررات جديدة”.

وقال الفيتوري، إن “القذافي كان يتجه لدراسة تعويض الإيطاليين، لكن كان سيستخدمها في مفاوضات أخرى مع إيطاليا لتحقيق مكسب أكبر لليبيا”.

وتابع أن “أي معالجة لهذا الملف يجب ألا تقبل بها ليبيا إلّا من أجل تحقيق إنجاز أكبر من إنجاز عام 2008”.

وأردف أنه “إذا أقدمت الحكومة الإيطالية على تعويض رعاياها المطرودين من ليبيا عام 1970، فعليها أيضًا تعويض المواطنين الليبيين ضحايا الاحتلال والغزو الإيطالي”.

وأشار إلى أن ” تعويض المواطنين الليبيين يجب أن يتم بغض النظر عن الاتفاق الذي وقعه البلدان عام 2008، وعوضت بموجبه إيطاليا الدولة الليبية عن سنوات الاحتلال بربع مليار دولار فقط”.

وختم موضحًا أن “الآلاف من الليبيين خسروا كل شيء بسبب الاحتلال الإيطالي، لذا يجب الضغط على إيطاليا لتعويضهم، علاوة على ما قبلته روما عام 2008”.