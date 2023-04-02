مديرية أمن الزاوية تخلي مسؤوليتها من تدهور الأوضاع الأمنية داخل المدينة

الوطن| رصد

رداً على بيان حراك تصحيح المسار؛ قالت مديرية أمن الزاوية في بيان لها، إن ما تناوله البيان من كثرة ظاهرة تجارة المخدرات داخل المدينة دون وجود رادع أمني، فإن جهاز مكافحة المخدرات هو المختص في مكافحة المخدرات وضبط المتهمين والمروجين وتجار المخدرات، ويوجد له فروع بالمدينة خاصة والمنطقة الغربية عموماً وله إستقلالية عن مديرية الأمن من الناحية الإدارية والتنظمية وقوام قوته تفوق خمسمئة عضو.

وأضافت إن “مديرية أمن الزاوية بكل مكوناتها ورغم قلة الإمكانيات إلا أنها ضبطت العديد من المتهمين في قضايا القتل خاصة وجميع القضايا الأخرى عموماً وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة”

وأكدت أن ظاهرة تهريب الوقود والأسواق الموازية لبيع الوقود اختصاص “أصيل” لجهاز الحرس البلدي، والمسؤول عن تهريب الوقود الشركات الأربعة وشركة البريقة مع محطات الوقود، لافتة إلى أن توفير الحماية لسيارات نقل الوقود من مصفاة الزاوية إلى محطات الوقود فهي من اختصاص جهاز حرس المنشآت النفطية.

وبينت أن تأمين الجامعات والمؤسسات التعليمية من اختصاص حرس المؤسسات التعليمية وهو جهاز تابع لوزارة الداخلية وله فروع في جميع المناطق وقوام قوته تتجاوز 1500 عضو.