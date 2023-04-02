المودي: إغلاق باب تسجيل الناخبين بأجدابيا وزوارة وبرقن ودرج والجليدة

أكد مستشار اللجنة المركزية للانتخابات المحلية باسم المودي، أنه تم إغلاق “باب تسجيل الناخبين لبلديات أجدابيا، وزوارة، وبرقن، ودرج، و الجليدة”.

وقال المودي، إنه “سيُفتح باب تسجيل المترشحين لعضوية هذه البلديات يوم غدٍ الاثنين الموافق 3 أبريل، وسيستمر حتى يوم 30 من الشهر نفسه”.

وأضاف أن “عدد الناخبين في بلدية أجدابيا وصل إلى 5275 ناخب سيدلون بأصواتهم في 20 مركز اقتراع، وسجل في انتخابات بلدية زوارة 6515 ناخب، واعتماد 14 مركز اقتراع”.

وختم موضحًا أنه “بلغ عدد الناخبين ببلدية برقن 2374 ناخب، وعدد مراكز الاقتراع 8 مراكز، وفي بلدية درج و1639 ناخب و5 مراكز اقتراع، وعدد الناخبين ببلدية الجليدة 1087 ناخب و5 مراكز اقتراع”.