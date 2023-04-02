تأجيل التوقيع على الإتفاق السياسي السوداني

الخرطوم 02 أبريل 2023 (وال)- قررت الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي حتى يوم السادس من شهر أبريل الحالي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر في تصريح صحفي أمس السبت، إن الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيقاد، عقدت اجتماعًا تشاوريًا بالقصر الجمهوري، وقررت “مضاعفة الجهد لتجاوز العقبة المتبقية تمهيدًا لتوقيع الاتفاق السياسي النهائي في الموعد المحدد، من أجل تلبية تطلعات الشعب السوداني في استعادة المسار الديمقراطي، وتشكيل حكومة مدنية ترفع المعاناة عن كاهله”.

وكان من المقرر توقيع الاتفاق النهائي يؤدي إلى حكومة سودانية مدنية هذا الشهر، وبدء انتقال جديد نحو الانتخابات بداية من اليوم، إلا أن بروز خلافات حول الجدول الزمني لدمج قوات الدعم السريع في الجيش، وهي الخطوة التي تمت الدعوة إليها في اتفاق إطاري تم توقيعه في ديسمبر الماضي، ساهم في تباعد جديد في وجهات النظر بين المكونين العسكري والمدني. (وال)

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