مجلسا النواب والدولة ماضيان في التعديل الدستوري الـ13، مع قرب موعد مشاورات لجنة 6+6

حث رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” على التعجيل بالاجتماع مع لجنة المجلس الأعلى للدولة المشكلة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، إضافة إلى سرعة إنجاز قوانين الانتخابات، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماعه بأعضاء لجنة (6+6) المنتخبة من مجلس النواب، وذلك بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس عبد الهادي الصغير.

وأوضح صالح أن هذه الدعوة تأتي في سياق ضرورة تحقيق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ تلبيةً لرغبة 2.8 مليون ناخب، طبق ما نقله عنه المتحدث الرسمي للمجلس.

يذكر أن مجلس النواب انتخب أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل القوانين الانتخابية بـ84 صوتا في جلسة رسمية في 20 مارس بمقره بمدينة بنغازي.

فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة تشكيل لجنة 6+6 بالتزكية في 30 مارس، وذلك لوضع القوانين الانتخابية بالتشاور مع نظيرتها في مجلس النواب، وفق قرار صادر عنه.

من جانبه، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس أبوفايد آلية تعيين لجنة 6+6 بالتزكية مخالفة للنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن تشكيل اللجان يكون بالانتخاب من الأعضاء، وفق قوله.

ووصف أبوفايد في تصريح للأحرار قرار تشكيل اللجنة بغير الصحيح لاستناده إلى التعديل الدستوري الـ13، الذي لم يصدر عن مجلس النواب بشكل قانوني، ولم يتم التصويت عليه من مجلس الدولة بطريقة صحيحة، بحسب تعبيره.

في مقابل ذلك، قال عضو لجنة 6+6 في المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري إن النظام الداخلي يسمح لرئاسة المجلس بتشكيل لجان مؤقتة في حال تعذر عقد جلسة لأكثر مرة، وفق ما أفاده.

وأضاف السريري في مداخلة مع الأحرار أن النظام الداخلي يسمح لرئاسة المجلس بتشكيل اللجان شريطة أن تكون أعضاء هذه اللجان من الأسماء التي جرى تزكيتها، طبق قوله.

يشار إلى أن التعديل الدستوري الـ13 نص في إحدى مواده على تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين بواقع 6 عن كل منهما لتولي وضع القوانين الانتخابية، أو الاتفاق على آلية ملزمة في حال اختلافهما تكون ملزمة ونهائية.

المصدر: مجلس النواب + ليبيا الأحرار

