منظمة إنسانية: إنقاذ أكثر من 90 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

قالت منظمة “إس أو إس ميديترانيه” الإنسانية، إنه تم إنقاذ 92 مهاجًا غير شرعي، بينهم نحو 40 قاصرا قبالة السواحل الليبية.

وأضافت المؤسسة الإنسانية، عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن إنقاذ المهاجرين جرى أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتابعت أن المهاجرين، ومن بينهم 9 نساء ونحو 40 قاصرًا لم يكن معهم ذووهم، كانوا من دون سترات نجاة في زورق مكتظ ومفرّغ من الهواء بالكامل تقريبًا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أن بعض المهاجرين أصيب بسبب حريق وقود، وجرى نقل أحدهم إلى السفينة «أوشن فايكنغ» على نقالة بسبب إصابة في العظام.