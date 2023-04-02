ميلود الأسود: مناقشة القوانين الانتخابية في اجتماعات اللجنة المشتركة قريبًا

أكد ميلود الأسود، عضو لجنة (6+6) عن مجلس النواب، أن “اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اتسم بالإيجابية”.

وقال الأسود، في تصريح صحفي، إن صالح “عبّر خلال الاجتماع عن ثقته الكاملة في قدرات أعضاء اللجنة في إنجاز القوانين الانتخابية”.

وأردف أن “صالح أكد على ضرورة الإسراع في التواصل مع أعضاء اللجنة المشتركة عن مجلس الدولة؛ لعقد أولى الاجتماعات”.

وختم ميلود الأسود موضحًا أنه ” من المتوقع بدء اجتماعات اللجنة المشتركة قريبا جدا؛ لمناقشة القوانين الانتخابية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.