ليبيا – اعتبر عميد بلدية تاجوراء السابق حسين بن عطية أن ليبيا من يومها دولة محتلة؛لأنها وطن ضعيف ومفكك،على حد وصفه.

وجاء ذلك خلال رد بن عطية على تعليقات متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن دفاعه عن الدولة العثمانية التي قال إنها حررت طرابلس من فرسان القديس يوحنا عام1551.

وأضاف بن عطية:”العون والمساعدة من الدول هذا موجود في التاريخ،كل الدول تعاون في بعضها،ومثال ذلك أوكرانيا التي يساعدها الغر،ففلسطين تساعد فيها دول،ليبيا فبراير ساعدتها دول،كذلك القذافي 1969 وصل بمساعدة دول،هذه حركة التاريخ تقوم دول بعد ضعف وسقوط من قبلها”.

وواصل بن عطية حديثه:” في سنة 1510 نزل الأسبان بميناء الشعاب ومنه دمروا قلعة طرابلس واحتلوها، بعد أن قتلوا ما يزيد عن 40 ألف إنسان، واستعبدوا وعذبوا من تبقى منهم حيث هرب أغلبهم واستوطنوا شرق طرابلس بداية من تاجوراء وحتى مصراتة”.

واستطرد:” وبعد ذلك قام الأسبان بتسليم طرابلس لفرسان القديس يوحنا إلى سنة 1551،فذهب وفد من تاجوراء وأهالي طرابلس إلى السلطان العثماني سليمان القانوني، فأرسل القائد مراد آغا الذي نزل بجيشه في تاجوراء وجمع فيها المقاتلين من كل طرابلس، ثم جاء القائد درغوت باشا ومنها تم تحرير طرابلس”.

بن عطية ختم:”طرابلس بقيت في حماية العثمانيين حتى دخول إيطاليا 1911″.

Shares

The post بن عطية: ليبيا من يومها دولة محتلة والعثمانيون هم من حرروها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية