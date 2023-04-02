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وزيرة العدل الليبية تبحث مع السفير الفرنسي ملف المصالحة الوطنية

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

التقت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها حليمة إبراهيم عبدالرحمن، بالسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حيث ناقشا ملفي حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع، أن العملية الانتخابية هي السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وصولًا للاستحقاق الانتخابي لكل الليبيين.

كما تبادل كل منهما الحديث عن الاهتمامات المشتركة في المجال القضائي والقانوني، وتطوير التعاون بين البلدين.

واليوم أيضًا، بحثت الوزيرة مع السفير التركي كنعان يلماز التعاون العدلي والقضائي بين طرابلس وأنقرة، وإمكانية تبادل السجناء بين البلدين.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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