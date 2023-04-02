مصادر: عقب اجتماعه بالدبيبة في مصراتة.. باشاغا يعود لسرت وسيعقد مؤتمراً صحفياً 4 ابريل

قالت مصادر مطلعة إنه رئيس الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، فتحي باشاغا عاد لمباشرة عملة من مدينة سرت، عقب ايام اجتماعه برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في مدينة مصراتة.

وقالت المصادر وفقاً لوسائل اعلام محلية، أكد أن فتحي باشاغا سيعقد مؤتمرًا صحفيًا من سرت يوم 4 أبريل الجاري.

يشار إلى أن إبراهيم بوشناف رئيس مجلس الأمن القومي ووزير الداخلية بحكومة الثني كشف أمس تفاصيل اجتماع الدبيبة وباشاغا لتقاسم المناصب بينهما.

وكشف بوشناف عن اتفاق بين الدبيبة وباشاغا على تولي الأخير رئاسة مجلس الأمن القومي ضمن الصفقة التي تتضمن تحوير حكومة جديدة.