تغيير قيادة فرقة العمل البحرية والجوية لعملية إيريني للتفتيش عن الأسلحة

الوطن| رصد

تولى الأدميرال الإيطالي فالنتينو رينالدي القيادة التكتيكية للقوات البحرية الأوروبية العاملة في وسط البحر الأبيض المتوسط ضمن عملية إيريني للتفتيش عن الأسلحة وحظرها المفروض على ليبيا، خلفاً للأدميرال اليوناني ستيليانوس ديموبولوس.

مراسم تغيير القيادة أقيمت على متن فرقاطة يونانية في قاعدة تارانتو البحرية، حيث ترأس الحفل الأدميرال ستيفانو تورتشيتو، الذي عيّن قادة القوة الجديدة في تناوب لمدة ستة أشهر من إيطاليا واليونان.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد مدد مؤخراً ولاية إيريني لمدة عامين، حيث أجرت العملية منذ إطلاقها عمليات فحص واستعلام على ما يقرب من 9 آلاف سفينة تجارية، وفتشت 25 سفينة مشبوهة في البحر، وصادرت حمولة نحو 150 عربة مدرعة واستولت عليها أو تم تعديلها للاستخدام العسكري، لانتهاكها الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.