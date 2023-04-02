عقيلة صالح يدعو إلى تعجيل اجتماع لجنة “6+6” لإنجاز قوانين الانتخابات

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التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الأحد، الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6).

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المستشار أكد خلال اللقاء رفقة النائب الثاني عبدالهادي الصغير أعضاء اللجنة بضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة.

واضاف بليحق ان المستشار صالح شدد على سرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأعلن مجلس الدولة في 29 مارس المنصرم تشكيل لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالشراكة مع مجلس النواب (6+6).

وأضاف المجلس في قراره رقم (7) لسنة 2023 بان اللجنة تتكون من أحمد جمعة الأوجلي، وعمر محمد أبوليفة، وفوزي رجب العقاب، وحماد محمد بريكاو، وفتح الله محمد حسين، وماما سليمان بلال.

وأكد مجلس الدولة أن أعضاء اللجنة ممثلين للمجلس الأعلى للدولة في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب (6+6).

ونص قرار المجلس على أن تقدم اللجنة تقريرا لمكتب الرئاسة بعد كل اجتماع، وتلتزم بالتشاور مع مكتب الرئاسة في المسائل المختلف فيها.

وفي 20 مارس الجاري صوت مجلس النواب على اختيار ممثليه في لجنة “6+6” المشتركة التي ستضم ممثلين من مجلس الدولة وذلك لإعداد مشاريع قوانين الانتخابات، وفق التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب في فبراير الماضي.

واختار المجلس ممثله عبر التصويت المباشر، حيث اختار المرشح جلال الشويهدي، والمرشح عزالدين المنفي، عن إقليم برقة، والمرشح ميلود الأسود، والمرشح عزالدين قويرب عن إقليم طرابلس، والمرشح صالح قلمة، والمشرح بوصلاح شلبي، عن إقليم فزان.

وبحسب الجلسة الرسمية للمجلس كان قد ترشح لممثلي مجلس النواب في لجنة “6+6” عدد 18 عشر مرشحا.