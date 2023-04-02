الداخلية الليبية: انخفاض مؤشر الجريمة في بنغازي

أظهر مؤشر لمكتب وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، انخفاض مؤشر الجريمة في بنغازي خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 مارس 2023، وذلك لأول مرة منذ عام 2011.

وأكد المكتب، انخفاض مؤشر الجريمة في بنغازي، حيث لم يتم رصد أي نشاط إجرامي خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

كما أكد المكتب، أن استمرار العمليات الأمنية للقضاء على أوكار المخدرات وجمع السلاح والقبض على المطلوبين وتنفيذ الأحكام، كان محور اجتماع وكيل وزارة الداخلية بمدير أمن بنغازي ورؤساء مراكز الشرطة والأقسام التابعة للمديرية.

وأوضح المكتب، أنّه تمّ الاطلاع، خلال الاجتماع، على التقارير الخاصة بالوضع الراهن، والالتزام بتنفيذ الخطة المكلفين بها عقب العمليات الأمنية، كُلٍ حسب نطاق اختصاصه، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة والظواهر السلبية المنتشرة والهدامة التي أُعلن عنها مؤخرًا.