البيان الإماراتية: الأمم المتحدة تهدف إلى إجلاء المرتزقة الأفارقة من ليبيا “يونيو” المقبل

قالت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن هناك عواصم غربية أسهمت في إقناع دول الجوار الليبي بضرورة استقبال أبنائها من المسلحين المقيمين في ليبيا، بهدف أن يكون المرتزقة من عدة بلدان أفريقية أول من يغادرون ليبيا تمهيداً لإقناع بقية الأطراف بإجلاء مسلحيها.

وأشارت “البيان” في تقرير لها عن الوضع الليبي، إلى أن، الأمم المتحدة تهدف إلى بدء إجلاء المرتزقة الأفارقة في يونيو المقبل.

وأضافات الصحيفة أنه هناك دولاً غربية أعربت عن استعدادها لتوفير حوافز مهمة لمساعدة المسلحين وتأمين عودتهم إلى بلدانهم بالاتفاق مع حكومات دولهم الأصلية.