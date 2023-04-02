الكشف عن جريمة قتل مروعة ارتكبها أجنبي بمنطقة الكريمية

نجحت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن الجفارة في الكشف عن ملابسات جريمة قتل مروعة ارتكبها أمس السبت شخص سوداني الجنسية في منطقة الكريمية.

وقال بلاغ لداخلية الوحدة إنه بعد ورود معلومات عن وجود جثة مرمية بالمنطقة المذكورة لشخص سوداني الجنسية توجه أعضاء الوحدة وأعضاء القافلة الأمنية المشتركة إلى مكان الجثة عُثِرَ على أثار عدة طعنات بسكين في منطقة البطن والكتف وكذلك ذبح لرقبة المجني عليه من الخلف.

وأضاف البلاغ أنه بعد البحث والتحري حول الواقعة؛ وتمكنت الوحدة من القاء القبض على مرتكب الجريمة وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه لهذه الجريمة المروعة كما تبين بانه من ذوي السوابق الجنائية.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله واحالته لجهات الاختصاص لاستمكال باقي الاجراءات بحسب البلاغ نفسه.