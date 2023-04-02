عدل الدبيبة تبحث تبادل السجناء المحكومين بين ليبيا وتركيا

العنوان-طرابلس

بحثت وزيرة العدل بحكومة الوحدة، حليمة إبراهيم، اليوم الأحد، مع سفير دولة تركيا المعتمد لدى ليبيا، كنعان يلماز، سبل تعزيز التعاون القضائي مع تركيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة التعاون القضائي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين لدعم أواصر التعاون في هذا المجال بين السلطتين الليبية والتركية.

كما بحث الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والتعاون المشترك القائم بين البلدين الصديقين، ولا سيما في مجال تعزيز الشراكة بعد تبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.