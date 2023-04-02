عمران: البعثة تسعى لإبعاد أي قوات خارجية تابعة لدول الجوار وإحكام الدائرة حول القوات الروسية

ليبيا – قالت عضو تأسيسية الدستور نادية عمران إنه يبدو بوضوح وجود رغبة من الدول المتنفذة في البعثة في خلق واقع جديد في ليبيا عبر محاولة فرض نوع من الاستقرار وتوحيد الحكومة والذهاب نحو الانتخابات.

عمران أضافت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: “ولكي تضمن رضا الأطراف بذلك وعدم وجود لاعبين آخرين يديرون المشهد الليبي تسعى البعثة لإبعاد أي قوات خارجية تابعة لدول الجوار”.

وأشارت إلى أن البعثة تحاول في ذات الوقت إحكام الدائرة حول القوات الروسية لمنع روسيا من التمدد في إفريقيا ولتشكل عامل ضغط عليها للتخفيف في الجبهة الأوكرانية، بحسب رأيها.

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