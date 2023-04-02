خطة جديدة لإعادة هيكلة الخطوط الجوية الليبية

أصدر مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، قرارا خلال اجتماعه العادي الثاني للعام 2023، بالشروع في إعداد خطة لإعادة هيكلة الشركة وتقديمها لجهات الاختصاص للاعتماد.

وعقد مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية اجتماعه العادي الثاني لسنة 2023، أمس السبت، بمقر الشركة في مدينة بنغازي.

وقالت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة عدة مواضيع أهمها سبل خروج الشركة من أزمتها المالية ووضع خطة لصيانة طائرات الشركة المتواجدة خارج البلاد منذ سنوات، وذلك بعد أن نجحت الإدارة الفنية في الشركة بإرجاع طائرتين للخدمة.

وتسلم مجلس إدارة الشركة الحالي برئاسة علي الهلالي، مهامه في فبراير الماضي بمقار الشركة في كل من العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، إيذانًا بتوحيد إدارة الشركة التي عانت من الانقسام خلال السنوات الماضية بسبب الأوضاع العامة في البلاد.