مواطن لوكالتنا: وسط تكبيراته التكفيرية.. داعش استباح الدماء والأعراض والممتلكات وحولها إلى غنيمة

أخبار ليبيا 24 – خـاص

مظاهر الإرهاب في ليبيا، وفي مدينة درنة التي كانت قبل تحرير الجيش الوطني لها -إمارةً لداعش- تجسدت من خلال أفعاله الشنيعة المتنصلة من الأخلاق والقيم والإنسانية، وكيف استباح الدماء والاعراض والممتلكات، وحولها إلى غنيمة… أهلاً بكم في قصة جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا.

يتحدثُ المواطن أشرف الشيهني، وهو أخ الشهيد صالح الشيهني، من مدينة درنة، عن بدايات ظهور داعش في مدينة درنة وكيف حوّلتها عناصر داعش إلى بؤرة للإرهاب، بالقول:

لقد تعرضت مدينة درنة لحملات إرهابية، متمثلة في التهريب والقتل والذبح واغتيال الشخصيات الأمنية البارزة في المدينة، حيثُ عمّت مظاهر الترهيب أرجاء المدينة، وكثرت السيارات المعتمة وزراعة المتفجرات والألغام، وأردف.. في تلك الاثناء نحن لم نكن درك أن خطر داعش بات قريبًا ويحدق بنا ويريد أن ينقض علينا في أي لحظة.

ومع مرور الوقت.. اتسعت رقعة الاغتيالات، وصارت التنظيمات الإرهابية التي عُرفت في ذلك الوقت بمسميات أخرى مثل أنصار الشريعة وكتيبة أبو سليم والشريعة تقتل وتذبح كل من لا يواليها أو يدعمها أو ينظم للقتال في صفوفها الجبانة.

يواصل المواطن أشرف الحديث لوكالتنا، لقد كان الوضع مأساويًا للغاية وتفاقمت الأمور حتى خرجت عن السيطرة، حيثُ قامت العناصر الإرهابية باستباحة الدماء والاعراض والممتلكات، وحولتها إلى غنيمة وسط تكبيرات الله أكبر التكفيرية.

وبالحديث عن جنسيات الإرهابيين وعن أشكالهم ومظاهرهم قال: حملت هذه العناصر جنسيات مختلفة ولم تقتصر فقط على الليبيين من الشرق والغرب، بل تضمنت العناصر الإرهابية المتطرفة جنسيات أخرى مثل المصريين التونسيين والمغربيين وحتى اليمنيين، وكانوا يرتدون عباءات سوداء فضفاضة، ولحيّهم طويلة، وملامحهم تعتليها القسوة والتكفير.

وأضاف أشرف خلال حديثه لوكالة اخبار ليبيا 24، أنا أفند الإشاعات التي قيلت ن مدينة درنة، أنّها موالية للإرهاب ودعمته واحتضنته، بل على العكس تمامًا، مدينة درنة حاربت الإرهاب ورفضته منذ لحظات ظهوره الأولى، واستذكر.. في عام 2012.. خرج أهالي مدينة درنة الأبية في مظاهرات حاشدة لرفض تواجد هذه العناصر الإرهابية الشاذة.. ولكن محاولاتها لم تنجح وكانت ضعيفة بسبب أنها لم تحظى بدعم ومساندة خارجية، وكانت مجرد جهود بعض الأهالي والعناصر الأمنية والاحرار.

وأردف بالقول.. بعد مدة تمكنت عناصر داعش من معرفة ورصد القادة الأمنيين وحتى المواطنين وبعدها جمّعت قواها وعادت للمدينة من جديد، وقامت بتصفية جميع من خرج ضدها في عام 2012.

وأكد المواطن أشرف خلال حديثه لوكالتنا.. أّن مدينة درنة ليست موالية للإرهاب ولم ولن تقبل هذه الوصمة، بل إن مدينة درنة حاربت الإرهابيين بكاف أطيافهم ومسمياتهم، وصمدت في وجه براثن الإرهاب وعملياته الشاذة المتطرفة، ولم تيأس!

يكمل.. بعد أحداث عام 2012.. أعلن داعش تواجده في ليبيا، وتكوين إمارة له في درنة، وهنا كشف الستار عن حقيقته وتنصّل من كافة المسميات الأخرى مثل أنصار الشريعة وغيرهم.

كان هذا الجزء الأول من قصة المواطن أشرف الشيهني، أخ الشهيد صالح الشيهني، من مدينة درنة.. والتي رصد لنا فيها الأوضاع المأساوية الي عاشتها مدينة درنة ومواطنوها، من ذبح وقطع أيدي وتنكيل بالجُثث.. وتهجير، وفي الجزء الثاني من القصة سنتعرف وإياكم كيف نضم أخ أشرف إلى صفوف القتال ضمن الجيش الوطني في حربه على الإرهاب، وكيف أُصيب، ومتى استشهد.. بالإضافة للتطرق إلى رسالة المواطن أشرف التي وجّهها للمسؤولين والجهات المختصة