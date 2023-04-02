عمران: الدول المتحكمة في البعثة الأممية تريد خلق واقع جديد في ليبيا

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، إن الدول المتنفذة في البعثة الأممية تريد خلق واقع جديد في ليبيا عبر محاولة فرض نوع من الاستقرار وتوحيد الحكومة والذهاب نحو الانتخابات.

وأضافت عمران في تصريح لموقع “عربي 21” القطري، “ولكي تضمن رضا الأطراف بذلك وعدم وجود لاعبين آخرين يديرون المشهد الليبي تسعى البعثة لإبعاد أي قوات خارجية تابعة لدول الجوار، وفي ذات الوقت تحاول إحكام الدائرة حول القوات الروسية لمنع روسيا من التمدد في إفريقيا ولتشكل عامل ضغط عليها للتخفيف في الجبهة الأوكرانية”، بحسب رأيها.