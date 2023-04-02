بالعون: من المستحيل إجراء الانتخابات هذا العام

توقعت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون، أن يعلن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة تأجيل الانتخابات رسميًا إلى العام القادم قبل ترحليها نهائيا إلى عام 2025.

ورأت بالعون في تصريح صحفي أن ذلك بسبب التحديات الأمنية واللوجستية في البلاد، ولعل أبرزها تولي حكومة جديدة مهامها من العاصمة للإشراف على الانتخابات.

وقالت النائبة إن محاولة باتيلي الأخيرة لكسر الجمود السياسي في ليبيا ستواجه العديد من الحواجز، ومنها رفض حكومة الدبيبة والمؤسسات السياسية الأخرى لخطة الأمم المتحدة، ما يعني أن من المستحيل إجراء الانتخابات هذا العام.