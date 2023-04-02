شاهد.. وفد من القيادة العامة ولجنة 5+5 يزور الزنتان ويلتقي اسامة جويلي

نشرت شعبة الاعلام التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الاحد صوراً لزيارة وفد من القيادة العامة رفقة اعضاء من اللجنة العسكرية 5+5، لمدينة الزنتان.

والتقى الوفد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي وعدد من قيادات وأعيان مدينة الزنتان.

وضم وفد القيادة العامة كل من؛ خيري التميمي مدير مكتب المشير خليفة حفتر، وعمر امراجع آمر كتيبة طارق بن زياد، وباسم البوعيشي، وفرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية.

وتأتي هذه الزيارة تأكيدًا لما تداولته وسائل اعلام محلية بشأن التقارب بين خليفة حفتر وأسامة جويلي، حيث قام جويلي منذ شهر بزيارة غير معلنة لمدينة بنغازي.











2023-04-02 22:48