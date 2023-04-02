وادي: إغلاق جزئي للشوارع المؤدّية إلى شارع الجرابة بمنطقة بن عاشور

أكد رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص بمديرية أمن طرابلس ” عبد العال وادي “، إغلاق الشوارع المؤدّية إلى شارع الجرابة بمنطقة بن عاشور هو إغلاق جزئي يبدأ بعد صلاة المغرب إلى صلاة الفجر.

وأضاف “وادي” في تصريحات صحفية، أن الفكرة من الإغلاق الجزئي تأتي لتسهيل حركة المواطنين والترجّل بهدف توفير حاجياتهم قبل عيد الفطر المبارك.

وأشار، إلى أن الإغلاق تمّ بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، التي بدورها تمنع أيضا من دخول الدرّاجات النارية إلى مناطق تجمّع المواطنين.

ولفت إلى أن، توزيع دوريات مترجّلة لتوفير الأمن للمواطنين، بالإضافة إلى دوريات بجانب الإشارات الضوئية في الشوارع المجاورة لشارع الجرابة لتسهيل حركة المرور.

وتابع: أعددنا خطة متكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتكثيف الدوريات المترجّلة والمتنقلة على مدار الساعة، والتركيز على المحال التجارية والأسواق والمنتزهات وتأمينها من قبل أفراد وزارة الداخلية.