تفاصيل مثيرة في القبض على مطلوب بعدد من مراكز شرطة بنغازي

تمكن جهاز البحث الجنائي من ضبط شخص استولى على عدة أراضي تخص الغير عبر عقود مزورة قام بإبرامها في وقت سابق.

جاء ذلك بعد فتح مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بجهاز البحث الجنائي لملف قضية تخص قطعة أرض بمنطقة القوارشة في مدينة بنغازي مستولي عليها.

وبتتبع العقود المبرمة لملكية الأرض توصلت التحقيقات لاسم شخص تبين أنه من قام بتزوير عقود البيع وهو شخص تبين أيضا أنه مطلوب لدى مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز على خلفية محاضر تزوير إجراءات أراضي وكذلك مسجل ضده محضر تعدي وإيذاء جسيم لدى إدارة التحري والاستدلال بالجهاز.

ذات الشخص أيضا تبين بالتعميم عليه أنه صادر ضده أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة كما أنه مطلوب لدى عدة مراكز شرطة في مدينة بنغازي على خلفية محاضر ضده.

وبناء على كل ذلك تم تكليف اعضاء التحريات بالمكتب بالتحري وضبط المطلوب الذي تم القبض عليه في منطقة الطلحية والانتقال به لمقر الجهاز وضبط أقواله بمحضر رسمي من قبل مناوبي المكاتب بالجهاز ومناوبي التحقيق بالمراكز قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حياله.