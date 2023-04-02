الفريق الفلاح: الاجتماعات التي تجريها اللجنة العسكرية لم تأتِ بإملاءات أو أجندات خارجية

أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الفريق مهندس ركن “الهادي الفلاح” أن الاجتماعات التي تجريها اللجنة العسكرية لم تأتِ بإملاءات أو أجندات خارجية وإنما هي من أحد أعضاء اللجنة، وقد لاقت الفكرة استحسانًا من جميع الأعضاء.

جاء ذلك في تصريحات متلفزة أوضح فيها، أن أبرز نتائج الاجتماع الذي عقد بمدينة طرابلس كانت متمثلة في عدة نقاط، على رأسها الالتزام الكامل بكل ما ينتج عن الحوار بين القادة العسكريين والأمنيين مع اللجنة العسكرية المشتركة.

كما أكد الفريق الفلاح أن جميع من حضر الاجتماع من قيادات عسكرية أو أمنية بدا عليه الرغبة الكبيرة في الانتقال بالبلاد إلى بر الأمان.

وبيّن الفريق الفلاح ، أن اللجنة قد وضعت اللبِنة الأساسية لحوارنا المستقبلي وسيتم مناقشة العديد من الأمور في اجتماع بنغازي.