الأخضر ينهي رحلته في الكونفدرالية بهزيمة ثقيلة أمام اتحاد الجزائر

أنهى نادي الأخضر الليبي مشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد هزيمته العريضة أمام مضيّفه اتحاد العاصمة الجزائري برباعية مقابل هدف، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الأولى.

وتقدّم الفريق الجزائري بثلاثية كاملة منذ الشوط الأول، ثم ذلل لاعب الأخضر صهيب بن سليمان النتيجة في الدقيقة 65، قبل أن يسجل الجزائريون هدفا رابعا في الدقيقة 74، وهي النتيجة التي انتهى عليها اللقاء الذي لم يشهد منافسة كبيرة في ظل سيطرة اتحاد العاصمة الواضحة..

وبهذه النتيجة يغادر الأخضر المسابقة في المرتبة الأخيرة لمجموعته برصيد 5 نقاط مقابل تأهل كل مارومو جالانتس الجنوب أفريقي الذي تصدر المجموعة برصيد 12 نقطة، يليه اتحاد العاصمة بالمركز الثاني برصيد 11 نقطة.