اقفال العديد من محلات بيع الدواجن في بنغازي

أعلن المركز الإعلامي بجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي/ الاحد عن اقفال العديد من محلات بيع الدواجن .

وقامت دوريات اللجنة المشكّله من جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي و جهاز الظواهر السلبية و الدعم المركزي و الشرطة العسكريه بحملة مكثفه على محلات بيع الدواجن تم من خلالها ضبط مخالفات عده .

وأفاد المقدم// منير القرقوري بأنه قامت دوريات الأحد و برفقة مدير نيابة النظام العام الأستاذ :- (( أحمد القطعاني )) بحملة تفتيش على محلات بيع الدواجن تم من خلال الحمله قفل العديد من المحال لعدم توفر الاشتراطات الصحيه فيها كما يتم عرض الدواجن واحشاء الدواجن خارج المحل و في بعض المحلات في اشعة الشمس مما يعد مخالف الشروط الصحية .

وعليه تم قفل المحلات المخالفه بتعليمات من نيابة النظام العام بالشمع الأحمر و سحب الدواجن المعروضه خارج المحل لعدم صلاحيتها .