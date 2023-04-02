نقابة المعلمين: نتعرض لحملة تشويه ممنهجة ولن نتراجع عن حقوققنا

أكدت النقابة العامة للمعلمين عدم التراجع عن مطالبها بالحصول على كافة الحقوق لأعضائها مهما كلفها ذلك من ثمن وجهد.

وقالت النقابة في بيان عبر “فيسبوك” إنها تتعرض لحملة ممنهجة من البعض هذه الأيام من خارج الوسط التعليمي، بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة.

ووجهت النقابة رسالة للمعلمين والعاملين في التعليم في ربوع ليبيا بأن يكونوا على ثقة بأنها لن تخذلهم وبأنها ساعية كما في السابق لتنتزاع كامل حقوقهم رغم كل الحملات والعراقيل التي تُشن ضد النقابة العامة للمعلمين من أجل عدم حصول المعلمين والعاملين في التعليم على مزيد من المكتسبات مراهنين في ذلك على تفكيك الثقة والترابط بين المعلمين ونقابتهم.