باشاغا يوصي بمضاعفة الجهود في مكافحة المخدارات

أوصى رئيس الحكومة الليبية المصادق عليها من البرلمان فتحي باشاغا اليوم الأحد خلال لقائه برئيس جهاز الأمن الداخلي أسامة الدرسي بمضاعفة الجهود في مكافحة المخدارات.

كما بحث باشاغا في الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء بمدينة سرت، عمل الجهاز في جميع ربوع ليبيا حيث استمع لشرح واف حول عمل التجهيزات الأمنية والخطط التي يقوم بتنفيذها جهاز الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار واستتباب الأمن.

وأعطى رئيس الحكومة تعليماته بمضاعفة الجهود لملف مكافحة المخدارات والمؤثرات العقلية و تركيز كل الجهود في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى تطوير العمل في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية وفي كل مناطق ومدن ليبيا، وأن لا يقتصر العمل على المنطقتين الجنوبية والشرقية.