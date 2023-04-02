مديرية أمن الزاوية تُخلي مسؤوليتها من تدهور الوضع الأمني بالمدينة

العنوان-الزاوية

أخلت مديرية أمن الزاوية، اليوم الأحد، مسؤوليتها من تدهور الوضع الأمني في المدينة، ولذلك في رد على بيان حراك تصحيح المسار المطالب بوضع حد للانفلات الأمني بالمدينة.

وقالت المديرية أن ردع تجارة الممنوعات من اختصاص جهاز مكافحة المخدرات، لافتا إلى أن محاربة تهريب الوقود والأسواق الموازية اختصاص الحرس البلدي.

وأشارت المديرية إلى أن المسؤول على التهريب الشركات الأربعة وشركة البريقة ومحطات الوقود التابعة لها، مؤكدة أن توفير الحماية لسيارات الوقود من مصفاة الزاوية إلى محطات الوقود اختصاص جهاز حرس المنشآت النفطية.

وأوضحت المديرية أن تأمين الجامعات و المؤسسات التعليمية من اختصاص حرس المؤسسات التعليمية، وفق البيان.

وكان قد حمل أهالي مدينة الزاوية مسؤولية ما تمر به المدينة من انفلات أمني وتسيب خدمي لمدير الأمن الوطني والمجلس البلدي.

وطالب الأهالي وزارة الحكم المحلي واللجنة المركزية للانتخابات المحلية بضرورة التعجيل في انتخابات بلدية الزاوية المركز وإدراجها بقائمة الانتخابات بشهر إبريل الجاري لإنهاء حالة التشظي والفوضى بالمدينة.