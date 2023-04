عبدالرحمن تبحث مع السفير التركي التعاون القضائي وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين

ليبيا – اجتمعت وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال “حليمة إبراهيم عبد الرحمن” بمكتبها بديوان الوزارة مع سفير دولة تركيا المعتمد لدى ليبيا “كنعان يلماز “.

حيث تم خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة مناقشة التعاون القضائي في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وتبادل السجناء والمحكومين بين البلدين لدعم أواصر التعاون في هذا المجال بين السلطتين الليبية والتركية.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والتعاون المشترك القائم بين البلدين الصديقين ولا سيما في مجال تعزيز الشراكة بعد تبادل الخبرات في المجالات العدلية والقضائية.

