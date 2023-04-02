وفاة مسرحي مغربي بعد حرق نفسه أمام وزارة الثقافة

توفي، اليوم الأحد، الفنان المسرحي المغربي أحمد جواد، الذي كان قد أضرم النار في جسده، صباح الاثنين 27 مارس 2023، أمام مقر قطاع الثقافة والشباب والتواصل المغربية، احتجاجا على امتناع مصالح الوزارة عن معالجة مشكلته المتمثلة في رفع راتب تقاعده الهزيل.

احمد جواد الموظف السابق بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، سبق ان راسل وزير الثقافة والشباب والتواصل، شهر ديسمبر 2022 قائلا أنه: ” مجبر على التسول من الأصدقاء الميسورين وحتى غير الميسورين، في الرباط وحتى مدن أخرى“.

وكان المسرحي قد أعلن، في سنة 2013، عزمه الإقدام على حرق نفسه، أمام مدخل وزارة الثقافة، بسبب عدم ترقيته؛ إذ ظل في السلم الخامس، منذ تعيينه كموظف في مسرح محمد الخامس. وكشف حينها، أنه كان يتقاضى 1800 درهم “180 دولار ” في الشهر

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