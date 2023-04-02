مركز البيضاء الطبي يُعلن وصول جهاز الرنين المغناطيسي

العنوان-البيضاء

أعلن مركز البيضاء الطبي، الأحد، عن وصول جهاز الرنين المغناطيسي لأول مرة منذ تأسيس المركز الواقع بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد.

وقال المركز إن جهاز الرنين المغناطيسي، “مورد من قبل شركة الصدى للمستلزمات والتجهيزات الطبية، الوكيل الحصري لشركة فيليبس الهولندية في ليبيا”.

وأشار المركز إلى أن هذا الجهاز جاء بدعم كامل من وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية داخل المركز، وتوفير كافة ما يحتاجه المرضى والمترددون عليه، من أجل تخفيف المعاناة عنهم، وتقديم أفضل رعاية طبية لهم.

وأوضح المركز أن جهاز الرنين المغناطيسي الذي وصل المركز يعتبر الأحدث من نوعه، ويعد قفزة هائلة في تقنية الرنين المغناطيسي في العالم، لافتا إلى أن الجهاز يوفر مجموعة شاملة من التطبيقات التي تجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والتجربة المحسنة للمريض. حيث يقدم التجانس الذي أثبت كفاءته، باستمرار في صور عالية الجودة عبر مجال رؤية أكبر من معظم أنظمة الرنين المغناطيسي الأخرى.

وأضاف المركز أن الجهاز يقوم بإظهار صور تشخيصية عالية الدقة والوضوح لمختلف أجزاء الجسد، التي تساعد بدرجة كبيرة في الاكتشاف المبكر للكثير من الأمراض، مثل تجلطات ونزيف المخ، مما يساعد على سرعة علاجها، وكذلك لأمراض المفاصل (الكتف والركبة والقدم)، مثل الالتهابات والخشونة، وأمراض العمود الفقري، مثل الانزلاق الغضروفي وإصابات النخاع الشوكي الناتجة عن الحوادث. بالإضافة إلى المساعدة في تصوير وتشخيص كل تفاصيل أورام المخ والرأس والكبد وأورام المثانة والبروستات، بالإضافة إلى أورام العظام.

من جانبه قال مدير مركز البيضاء الطبي، عبدالرحيم مازق، إن التجهيزات الخاصة بالمقر الخاص بجهاز الرنين المغناطيسي قاربت على الانتهاء، مضيفًا أنه سيجري العمل على الجهاز فور الانتهاء من تركيبه، وسيقدم خدماته لكافة سكان مدينة البيضاء والجبل الأخضر بالمجان.

وأضاف مازق أن الجهاز يأتي استكمالًا لمنظومة الخدمة الطبية بالمركز والتي تحظى باهتمام خاص من وزارة الصحة، منوهًا بأنه خلال الفترة المقبلة ستتوالى أعمال تطوير مركز البيضاء الطبي واكتمال كافة الخدمات به.