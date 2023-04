المانع: الاقتصاد الريعي كما هو قائم في ليبيا هو نظام اقتصادي ملعون ويقتل كل شيء

ليببا – قال مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع العضو بجماعة الاخوان المسلمين إن الاقتصاد الريعي الذي يقوم على مصدر واحد للدخل وهو النفط كما هو قائم في ليبيا هو نظام اقتصادي ملعون واقتصاد يقتل كل شيء ويؤدي إلى تركز حقيقي في المخاطر. المانع أكد وفقاً لقناة “تبادل” أن ليبيا اليوم كلها متركزة في قطاع واحد وهو النفط، وكلما زادت الأسعار وارتفع الإنتاج فالأمور جيدة، لكن بمجرد انخفاض أسعار النفط أو انخفاض الإنتاج تتدهور الأوضاع، لذلك نحن أمام اقتصاد خطير. وأشار إلى أن هذا الاقتصاد الريعي له آثار أخرى جانبية من بينها أن هذا الاقتصاد يعتبر محبطًا للعملية التعليمية وقاتل للطموحات والدولة فيه تقود في كل شيء، والبعد الآخر أن هذا الاقتصاد هو قاتل للمجتمع المدني وضارب للشفافية.

