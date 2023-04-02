عميد بلدية الزاوية: وسائل الإعلام وراء تضخيم الأوضاع في مدينتنا والأمور الأمنية مستقرة

طالب عميد بلدية الزاوية “جمال بحر” وسائل الإعلام بعدم تضخيم الأمور ووضعها في حجمها الطبيعي.

وأشار بحر في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إلى أن الوضع الأمني في الزاوية مستقر وممتاز، وما حدث هو قيام بعض الشباب بمظاهرة سلمية للمطالبة بحقوقهم، منوها إلى أن الاشتباكات التي تحدث بين بعض العائلات أمر بسيط ينتهي دون إصابات.

يشار إلى أن أهالي وأعضاء حراك تصحيح المسار بمدينة الزاوية الكبرى نظموا وقفة احتجاجية عقب صلاة العشاء أول من أمس الجمعة بميدان الشهداء للمطالبة بإنهاء حالة الانفلات الأمني بالمدينة والقضاء على تجار المخدرات والجريمة والخارجين عن القانون.

وأمهل المحتجون مدير مديرية الأمن شهرا واحدا لفرض الأمن وإنهاء المظاهر السلبية والقضاء على نقاط بيع الوقود على الطرقات والتهريب مطالبين بإعلان حالة النفير والطوارئ على تجار وأوكار الممنوعات.

وطالب المحتجون من مشايخ وأعيان المدينة برفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين والخارجين عن القانون محذرين المسؤولين كافة بأنّ هذا الحراك لن يتوقف عند هذه الوقفة وسوف يعلنون حالة العصيان المدني في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.