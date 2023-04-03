إنقاذ 92 مهاجرا قبالة الساحل الليبي

العنوان-طرابلس

أعلنت منظمة إنسانية، الأحد، إنقاذ 92 مهاجرا بينهم نحو 40 قاصرا قبالة السواحل الليبية.

وذكرت منظمة “إس أو إس ميديترانيه” الإنسانية، أن إنقاذ المهاجرين تم أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ومن بين المهاجرين 9 نساء ونحو 40 قاصرا لم يكن معهم ذويهم، أنهم كانوا من دون سترات نجاة في زورق مكتظ ومفرّغ من الهواء بالكامل تقريبا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية أن بعضهم عانى من حريق وقود، وتم نقل أحدهم إلى السفينة “أوشن فايكنغ” على نقالة بسبب إصابة في العظام.

وتعمل سفينة الإنقاذ الخيرية “أوشن فايكنغ” على نقل المهاجرين إلى ميناء ساليرنو.

وفي منتصف مارس الماضي، نقلت السلطات الإيطالية إلى شواطئها 17 مهاجرا بعد إنقاذهم من غرق مركب كان يقلهم.

وذكرت حينها أنها تعتقد أن 30 شخصا لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب أبحروا على متنه من ليبيا وسط طقس سيء.