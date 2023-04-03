بلاغ مقدم من الرجباني لمكتب النائب العام ضد لطفي الحراري يشير إلى تورط الأخير في خطف الرجباني

أخبار ليبيا 24

أظهر بلاغ قدمه رئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء رشيد الرجباني، لمكتب النائب العام تورط نائب رئيس الجهاز لطفي الحراري في عملية اختطاف الرجباني.

وبحسب صورة للبلاغ الذي نشره الناشط الحقوقي، حسام القماطي، أكد الرجباني تعرضه للتهديد ومصادرة جواز سفره من قبل نائب رئيس الجهاز لطفي الحراري.

وقال الناشط الحقوقي، حسام القماطي، أن أصابع الاتهام تتوجه نحو لطفي الحراري، لافتا أنه وراء اختطاف اللواء رشيد الرحباني.

وأضاف القماطي: “تشير آخر المعلومات أن رشيد الرجباني لدى مكتب النائب العام”.

وفي 30 مارس الماضي قام مسلحين باختطاف اللواء رشيد محمد كعكول الرجباني رئيس مكتب الأمن الداخلي طرابلس من أمام منزله بحي الأندلس في طرابلس.

وأكدت مصادر محلية حينهاأن مسلحين على متن ثلاث سيارات معتمة قاموا باقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي اتصال أخبار ليبيا 24 بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أكد مصدر فضل عدم ذكر اسمه فقدان الاتصال رئيس مكتب الأمن الداخلي طرابلس.