غرفة “طوارئ السلع” تحدد أسعار اللحوم والبيض

العنوان-طرابلس

أعلن أعضاء غرفة الطوارئ لمتابعة توفُّر السلع الأساسية، الأحد، تقديمهم مقترح بشكل عاجل إلى وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، لإصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع المهمة، خاصة أسعار اللحم والبيض، حتى تتولى الجهات الضبطية تنفيذه ومنع التلاعب في الأسعار.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للغرفة اليوم بمقر جهاز الحرس البلدي، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر يوم 6 مارس 2023.

وقالت وزارة الاقتصاد أن الأسعار جاءت خطوة عاجلة لضبط التسعيرة لضمان توفُّر السلع وحماية المستهلك، حيث سيجري ضبط المخالفين والمضاربين، في إطار تنظيم السوق المحلية لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن.

وبحسب البيان تكون تسعيرة اللحم الضأن الوطني وبيض المائدة المقترحة كالنحو التالي:

– سعر كيلو اللحم الضان الأقل من 6 أشهر (50 دينار).

– كيلو اللحم الضان أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة (40 دينار).

– سعر كيلو اللحم الضان الأكثر من سنة (30دينار).

– سعر البيض لطبق (30 بيضاء دينار).

وترأس اجتماع الغرفة، اليوم، رئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، وبحضور مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والتجارة مصطفى قدارة، ومدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة فوزي وادي، ومدير إدارة الشؤون الأمنية بجهاز الأمن الداخلي جلال القلالي، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع طرابلس شعبان صالح، ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبدالمجيد سليمان، ومندوب وزارة العمل سالم أبوشناف، ورئيس قسم التسويق بالوزارة سالم العنقار.