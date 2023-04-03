تصريحات جديدة لوزير التربية والتعليم بشأن دوام المدارس وموعد الاجازة

صرح وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، مُوسى المقريف، بشأن دوام المدارس وموعد الاجازة، وذلك خلال جولة تفقدية يوم الاحد للاطلاع على أداء الطلاب للاِمتحانات النِّصفية للفصل الدِّراسي الثاني، واِمتحانات الفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التّعليم الأساسي والثانوي للعام الدِّراسي 2022 – 2023م، والتي تقدَّم لها في كامِل التُّراب الليبي 1,109,853 طالب وطالبة.

وقال الوزير المقريف “أن التقيّد بالخطة الدِّراسية الموضوعة، بما تتضمنه من اِستمرار الدِّراسة خلال ثلاثة أسابيع من شهررمضان، وتعليقها في الأسبوع الأخير، يجب أن يفهم منه أنه يصب في مصلحة الطالب والمُعلِّم على حدٍ سواء، وبما يضمن عدم دراسة الطلاب خِلال حَرٍّ الصيف، وبَدء العام الدِّراسي في مطلع سبتمبر المقبل أسوة بِدول الجوار”.

وأكد المقريف أن دراسة التلاميذ والطلاب خِلال شهر رمضان الكريم دون إحداث أي تغيير في المواعِيد الدِّراسية المُعلن عنها.

وَشملت جولة الوزير بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التعليم مدرسة الوفاق للتَّعليم الأساسي والثانوي بِمراقبة التَّربية والتَّعليم عين زارة للإطمئنان على سَير الدراسة خلال شهر رمضان داخل المدرسة التي يدرس بها 1300 طالب وطالبة في جمِيع الصفوف الدِّراسية بمرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي، واستمع إلى شروحات مُدير المدرسة مروة السائح التي قدَّمتْ توضيحاً بالخصوص.

واستمع الوزير خلال جولته التي شملت صفوف الثامن والتاسع من التَّعليم الأساسي، والأول والثالث من التَّعليم الثانوي، لِرأي الطلاب حول طبيعة الأسئلة الاِمتحانية، مؤكداً على أهمِّية بذل قصارى جُهودهم لِحصد التَّفوق والنَّجاح، ونيل تراتيب متقدِّمة.

وَنصَح وَزِير التَّربية والتَّعليم الدّكتور “موسى المقريف” التلاميذ والطلاب المُمتحِنين بِقراءَة الأسئلة بِعنايةٍ وتروٍ، والإجابة عَلى الأكثر تذكراً أولاً، عَلى أن يبدؤوا مِنْ الأسهل وصولاً إلى الأصعب، ومن الأقصر فالأطول، مَع ضرورة التَّحقق مِنْ الإجابات ومُراجعتها بِشكل كامِل.

وَتستمِر الاِمتحانات التي تقدَّم لها 1,109,853 طالب وطالبة في كامِل التُّراب الليبي حتى الثالث عشر من أبريل، وفقاً لما جاء فِي قرَار وزِير التَّربية والتَّعليم رقم 1442 لِسنة 2022م بِشأن تَحدِيد المواعِيد الدِّراسية والاِمتحانات لِجميع المراحِل التَّعليمية للعام الدِّراسي 2023.2022م

إذ أوضَحتْ الإحصائية الصادرة عَنْ المركز الوطنِي للامتحانات، أن عَدد طلاب صُفوف النَّقل المُتقدِّمين لإجراء الاِمتحانات النِّصفية للفصل الدِّراسي الثاني في كامِل رُبُوع البلاد (817,851) طالب وطالبة (203987 الصف السادس – 201043 الصف السابع – 188714 الصف الثامن – 123372 الصف الأول الثانوي – 101635 الصف الثاني الثانوي).

بينما يتقدَّم لإجراء اِمتحانات الفترة الثانية لِشهادتَي إتمام مرحلتَي التَّعليم الأساسي والثانوي (292,002) طالب وطالبة (181518 شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي – 110484 شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي).