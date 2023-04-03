الشويهدي: أتوقع تحديد موعد أول جلسة لـ”6+6″ الأسبوع الجاري

توقع عضو مجلس النواب جلال الشويهدي عقد لجنة “6+6” المختصة بإعداد قوانين الانتخابات اجتماعها الأول الأسبوع الجاري.

وأكد الشويهدي في تصريح صحفي وهو عضو باللجنة الممثلة لمجلس النواب، أنهم سيتواصلون مع نظرائهم من مجلس الدولة الاستشاري خلال هذا الأسبوع، لتحديد موعد أول جلسة للجنة، وذلك للشروع في إنجاز القوانين الانتخابية وفقا للتعديل الدستوري الثالث عشر.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، عقد لقاء يالأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”، وطالبهم بسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيماناً بتحقيق إرادة مليونين وثمانمائة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.