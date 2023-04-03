وكالة روسية: الخلاف حول ترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي قد يعصف بالتوافقات التي تشهدها ليبيا

ذكر تقرير بثته وكالة “سبوتنيك” الروسية أن الخلاف حول عدم ترشح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي قد يعصف بكافة التوافقات التي تشهدها ليبيا.

وقالت الوكالة في تقريرها، أن التقارب والحوار الحاصل بين الأطراف السياسية والعسكرية في ليبيا يظل مرهونًا بالقوانين الانتخابية.

واشار التقرير إلى إنه من غير المستبعد حدوث توافقات على دمج حكومتي الدبيبة وباشاغا، أو الإشراف المشترك على الانتخابات، لكن الأمر مرهون بالمصالح التي يسعى لها كل طرف في المشهد المقبل.

وبحسب التقرير فإن الدبيبة يسعى لضمان السماح له بالترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل التوافق على دمج الحكومتين.

ووفقا للتقرير فإن انخراط واشنطن في المشهد الليبي بشكل قوي، هدفه تحقيق مصالحها والإبقاء على نفوذها منفردة في البلاد.