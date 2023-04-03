أسعار إلزامية للحوم والبيض بالأسواق الليبية.. تعرف على التفاصيل

أكد أعضاء غرفة الطوارئ في ليبيا، توافقهم حول متابعة توفر السلع الأساسية، وموافقتهم على مقترح بشكل عاجل يجري تقديمه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع المهمة، خاصة أسعار اللحم والبيض، حتى تتولى الجهات الضبطية تنفيذه ومنع التلاعب في الأسعار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للغرفة اليوم بمقر جهاز الحرس البلدي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء رقم 107 لسنة 2023 بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية الصادر يوم 6 مارس 2023.

وأكد بيان نشرته صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أن تسعيرة اللحم الضأن الوطني وبيض المائدة المقترحة على النحو التالي:

– سعر كيلو اللحم الضأن الأقل من 6 أشهر (50 دينارًا).

– كيلو اللحم الضأن أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة (40 دينارًا).

– سعر كيلو اللحم الضأن الأكثر من سنة (30 دينارًا).

– سعر البيض لطبق 30 بيضة (12 دينارًا).

وأضاف البيان أن هذه الأسعار جاءت خطوة عاجلة لضبط التسعيرة لضمان توفُّر السلع وحماية المستهلك، حيث سيجري ضبط المخالفين والمضاربين، في إطار تنظيم السوق المحلية لتحقيق الاستقرار والأمن الغذائي للمواطن.